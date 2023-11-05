Kenan İmirzalıoğlu, üçüncü çocuk sinyali verdi

“İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu. 20 yaşında olsaydım ilk görüşte olurdu ama 40’lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu. Daha sonra kendi kendime ‘Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum’ dedim. Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken."