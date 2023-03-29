Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı
Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden Kemal Sunal ile başrolü paylaşan çocuk yıldız Ece Alton yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ece Alton, 1986 yılında çekilen Garip filminde canlandırdığı Fatoş rolüyle hafızalara kazınmıştı. İşte, Garip filminin sevimli Fatoş'u Ece Alton'un son hali...
Efsane isim Kemal Sunal ile Garip filminde başrolü paylaşan çocuk yıldız Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.
Alton, 1986 yılında çekilen Garip filminde canlandırdığı sevimli Fatoş rolüyle hafızalarda yer etmişti.
İşte, 36 yıl sonraki haliyle herkesi şaşırtan Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...