Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi: Oğlu da kendi gibi ünlü çıktı
Bekçiler Kralı, Kiracı, Ortadirek Şaban ve Kapıcılar Kralı gibi Yeşilçam klasiklerinde rol alan Ekrem Dümer, milyonların beğenisini kazanmıştı. Türk sinemasının emektar ismi Ekrem Dümer'in oğlu bakın kim çıktı! İşte babası gibi Yeşilçam'da oynayan o isim...
Yeşilçam'ın en önemli isimleri arasında yer alan Ekrem Dümer, tam 23 yıl evvel hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ekrem Dümer'in oğlu da kendisi kadar ünlü olan Yalçın Dümer...
Yalçın Dümer, kendisi gibi oyuncu babası Ekrem Dümer hakkında şaşırtan itiraflarda bulunmuştu.
Kariyerinde zor zamanlardan Ekrem Dümer, oğlu Yalçın Dümer'in oyuncu olmasını istememiş.