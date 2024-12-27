Kemal Doğulu'nun Şiddet İtirafı Şoke Etti: 'Uykumdan Uyandırır, Döverdi'
Kemal Doğulu, Ezra Ezmeci’nin programında babasından gördüğü şiddeti ve çocukluk travmalarını anlattı. Ünlü isim, "Babamdan çok şiddet gördüm. Uykumdan uyandırır, döverdi. Gemilere çalışmaya gitmeseydi. Gazete 3. sayfa haberi olurdum, 'Babasını bıçakladı' diye." sözleriyle şaşkınlık yarattı.
Kaynak: TV100
Televizyon dünyasında "Bu Tarz Benim", "İşte Benim Stilim" ve "Doya Doya Moda" gibi moda programlarıyla tanınan Kemal Doğulu, şarkıcılık gibi birçok farklı alandaki çalışmaları ve özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Son olarak katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Doğulu, çarpıcı itiraflarıyla izleyicileri şaşırttı.
"3. SAYFA HABERİ OLURDUM..."
TV100'de yer alan habere göre, Ezra Ezmeci'nin "Ne Hissettin?" programına konuk olan Kemal Doğulu, aile hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ezmeci’nin “Nasıl bir ailede büyüdün?” sorusuna yanıt veren Doğulu, “Babamdan çok şiddet gördüm. Uykumdan uyandırır, döverdi. Annemi kurtarmak için araya girdiğimde ben hakkımı almışımdır. Gemilere çalışmaya gitmeseydi. Gazetelere 3. sayfa haberi olurdum, 'Babasını bıçakladı' diye.” ifadelerini kullandı.
Baba olma fikrine dair de konuşan Doğulu, geçmiş travmalarının etkisini dile getirdi. “Mükemmel bir baba olurdum. Ama onca yaşadığım şeyden sonra otokontrolü çok yüksek psikopat bir baba olurum. Bu da çocuk içinde iyi bir durum olmaz. Zaten evliliğe inanmıyorum” şeklinde konuştu.
Bununla birlikte kendisini “sapyoseksüel” olarak tanımlayan Doğulu, “Sapyoseksüellim. Zeka hayranıyım. Dünyanın en güzel varlığı karşımda olsun, aptalsa yüzüne bile bakamıyorum maalesef. Boş bir tenekeye tahammülüm yok” dedi.
Kardeşi Kadir Doğulu ile uzun süredir küs olduğu bilinen Kemal Doğulu, ilişkilerine dair sorulan soruya da yanıt verdi. Doğulu, “Dünyaya gelecek bebeği için çok heyecanlıyım. Her kardeş arasında anlaşmazlıklar olur, düzelir” dedi.