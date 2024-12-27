Kemal Doğulu'nun Şiddet İtirafı Şoke Etti: 'Uykumdan Uyandırır, Döverdi'

Baba olma fikrine dair de konuşan Doğulu, geçmiş travmalarının etkisini dile getirdi. “Mükemmel bir baba olurdum. Ama onca yaşadığım şeyden sonra otokontrolü çok yüksek psikopat bir baba olurum. Bu da çocuk içinde iyi bir durum olmaz. Zaten evliliğe inanmıyorum” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte kendisini “sapyoseksüel” olarak tanımlayan Doğulu, “Sapyoseksüellim. Zeka hayranıyım. Dünyanın en güzel varlığı karşımda olsun, aptalsa yüzüne bile bakamıyorum maalesef. Boş bir tenekeye tahammülüm yok” dedi.