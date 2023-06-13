Keloğlan 75 oldu: Son halini görenler inanamadı
Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Keloğlan’da rol alan ünlü oyuncu, izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Şimdilerde 75 yaşında olan usta ismin son hali ortaya çıktı.
Seneler geçse de Yeşilçam’ın ne filmleri ne oyuncuları unutuluyor.
Tekrarları yayınlanan yapımlarda, usta oyuncuların şimdilerde ne yaptıkları da merak ediliyor.
1971-1975 yılları arasında dört Keloğlan filminde rol alan Rüştü Asyalı, hafızamıza kazınan ünlü bir oyuncu.
Başarılı isim, Keloğlan’da rol aldıktan sonra çalışmalarını ‘Sefer Seferde’ ve ‘Yaman Delikanlı’ adlı filmlerle sürdürdü.