Keloğlan 75 oldu: Son halini görenler inanamadı

Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Keloğlan’da rol alan ünlü oyuncu, izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Şimdilerde 75 yaşında olan usta ismin son hali ortaya çıktı.

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Keloğlan 75 oldu: Son halini görenler inanamadı - Resim: 1

Seneler geçse de Yeşilçam’ın ne filmleri ne oyuncuları unutuluyor.

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Keloğlan 75 oldu: Son halini görenler inanamadı - Resim: 2

Tekrarları yayınlanan yapımlarda, usta oyuncuların şimdilerde ne yaptıkları da merak ediliyor.

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Keloğlan 75 oldu: Son halini görenler inanamadı - Resim: 3

1971-1975 yılları arasında dört Keloğlan filminde rol alan Rüştü Asyalı, hafızamıza kazınan ünlü bir oyuncu.

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Keloğlan 75 oldu: Son halini görenler inanamadı - Resim: 4

Başarılı isim, Keloğlan’da rol aldıktan sonra çalışmalarını ‘Sefer Seferde’ ve ‘Yaman Delikanlı’ adlı filmlerle sürdürdü.

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