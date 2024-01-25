Kaza geçiren Belçim Bilgin: "Adımı değiştirmeyi düşünüyorum"

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, geçirdiği kaza sonrası ismini değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı.

Belçim Bilgin
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Kaza geçiren Belçim Bilgin: "Adımı değiştirmeyi düşünüyorum" - Resim: 1

Belçim Bilgin, NTV ekranlarında yayınlanan 'Bambaşka Sohbetler' programında Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Programda, belini kırdığı kazadan bahseden ünlü oyuncu, ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı.

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Kaza geçiren Belçim Bilgin: "Adımı değiştirmeyi düşünüyorum" - Resim: 2

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuk olan Belçim Bilgin, belini kırdığı kazadan bahsetti.

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Kaza geçiren Belçim Bilgin: "Adımı değiştirmeyi düşünüyorum" - Resim: 3

Belçim Bilgin geçirdiği kazayı şu sözlerle anlattı: "Kapadokya'da üç gün geçirdiğim bir dolunay ritüeli sonrası dönerken, arabadaki kimseye bir şey olmadı, benim belim kırıldı. Oradan ağlayarak İstanbul'a gelip, İstanbul'da 6 ay hiç hareketsiz yattığım bir dönemdi... Şu an iyiyim çok şükür" dedi.

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Kaza geçiren Belçim Bilgin: "Adımı değiştirmeyi düşünüyorum" - Resim: 4

Kaza sonrası zor bir süreç geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin "Bir mahlasın varmış artık, öyle mi?" sorusu üzerine ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü söyledi.

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Kaza geçiren Belçim Bilgin: "Adımı değiştirmeyi düşünüyorum" - Resim: 5

Bilgin, "O şöyle oldu, Bel, Bel, Bel diye kısaltılınca Belçim yerine, daha henüz olmadı ama düşünüyorum. 'Be!' İngilizce 'be' yani, olmak fiilinden geliyor. Çünkü bence isimlerimizin bir önemi yok.

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Kaza geçiren Belçim Bilgin: "Adımı değiştirmeyi düşünüyorum" - Resim: 6

Bir şekilde burada bedenlenmiş bir tecrübe yaşıyoruz ama bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik? Yoksa ismime çok aşığım" ifadelerini kullandı.

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