Kaza geçiren Belçim Bilgin: "Adımı değiştirmeyi düşünüyorum"
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, geçirdiği kaza sonrası ismini değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı.
Belçim Bilgin, NTV ekranlarında yayınlanan 'Bambaşka Sohbetler' programında Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Programda, belini kırdığı kazadan bahseden ünlü oyuncu, ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı.
NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuk olan Belçim Bilgin, belini kırdığı kazadan bahsetti.
Belçim Bilgin geçirdiği kazayı şu sözlerle anlattı: "Kapadokya'da üç gün geçirdiğim bir dolunay ritüeli sonrası dönerken, arabadaki kimseye bir şey olmadı, benim belim kırıldı. Oradan ağlayarak İstanbul'a gelip, İstanbul'da 6 ay hiç hareketsiz yattığım bir dönemdi... Şu an iyiyim çok şükür" dedi.
Kaza sonrası zor bir süreç geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin "Bir mahlasın varmış artık, öyle mi?" sorusu üzerine ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü söyledi.
Bilgin, "O şöyle oldu, Bel, Bel, Bel diye kısaltılınca Belçim yerine, daha henüz olmadı ama düşünüyorum. 'Be!' İngilizce 'be' yani, olmak fiilinden geliyor. Çünkü bence isimlerimizin bir önemi yok.
Bir şekilde burada bedenlenmiş bir tecrübe yaşıyoruz ama bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik? Yoksa ismime çok aşığım" ifadelerini kullandı.