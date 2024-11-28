Kanser Tedavisi Gören Tanyeli 'Borç Bilirim' Diyerek Açıkladı! Hastane Masraflarını Ünlü İsimler Ödemiş
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal dansçı Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor. Birkaç aydır hastanede olan Tanyeli, bir ameliyata daha girmeden önce yaptığı açıklamada tedavi masraflarını Haluk Levent, Hakan Altun ve Avustralya'daki dostlarının ödediğini belirterek "Bunu borç biliyorum" dedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Ünlü oryantal dansçı Tanyeli, bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi görüyor. Birçok kez operasyon geçiren ünlü dansçı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sağlık durumuna ilişkin sevenlerine bilgi veriyor.
En son operasyona girmeden açıklama yapan Tanyeli, hastane masraflarını Haluk Levent, Hakan Altun ve Avustralya'daki dostlarının ödediğini söyledi.
'BUNU BORÇ BİLİRİM'
Tanyeli, "Bunu borç biliyorum. Hastane sadece tedavi ücreti alıyor ve çok büyük bir indirim yaptılar. 3 milyon TL'den 500 bin TL gibi bir fiyata indiler. Onlar da ilaç paraları... Bunu da Haluk Levent, Hakan Altun ve Avustralya'daki dostlarım ödedi. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sevgili Gülben Ergen de benim için Sydney'de şu an" diye konuştu.