Kanser Tedavisi Gören Tanyeli 'Borç Bilirim' Diyerek Açıkladı! Hastane Masraflarını Ünlü İsimler Ödemiş

'BUNU BORÇ BİLİRİM'

Tanyeli, "Bunu borç biliyorum. Hastane sadece tedavi ücreti alıyor ve çok büyük bir indirim yaptılar. 3 milyon TL'den 500 bin TL gibi bir fiyata indiler. Onlar da ilaç paraları... Bunu da Haluk Levent, Hakan Altun ve Avustralya'daki dostlarım ödedi. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sevgili Gülben Ergen de benim için Sydney'de şu an" diye konuştu.