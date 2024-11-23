Kanser Tedavisi Gören Şimal'in Paylaşımı Yürekleri Dağladı! 'Hiç İyi Değilim, Yoruldum Artık'
Uzun süre meme kanseriyle mücadele eden, ardından da beyninde tümör tespit edilen ünlü şarkıcı Şimal, çok zor zamanlar geçirdiğini söyledi. Şarkıcı, kendisini merak ettirdiği için sevenlerinden özür dileyerek, "Hiç iyi değilim, yoruldum artık" dedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
İki yıl önce meme kanserine yakalanıp uzun bir tedavinin ardından hastalığı yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında ise beyninde tümör olduğunu öğrendi. Ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirdi.
Hastalığının beyin zarına metastaz yaptığını söyleyen Şimal'in tedavisi sürerken, ünlü şarkıcı sağlık durumunu hayranlarıyla sosyal medya üzerinden paylaşıyor.
'İYİLEŞEYİM BIKACAKSINIZ BENDEN'
Şimal, son paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık sanıyorum. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum bu yüzden çok kilo verdim sürekli uyuyorum. Allah'ım tüm hastalara sabır versin çok zor. Biraz önce mesajlarınızı okudum da merak ettirdiğim için çok özür dilerim. Bir iyileşeyim bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan."