Kanal D'nin İddialı Dizisi Annem Ankara Final Yapıyor! Son Bölüm O Tarihte Yayınlanacak

Kanal D'nin iddialı dizisi Annem Ankara ile ilgili flaş karar! Kasım ayından beri yayınlanan dizi, ilgi çekici konusu ve nostaljik atmosferiyle izleyiciden tam not alırken beklenmedik bir haber geldi. Her çarşamba izleyiciyi ekran başına kitleyen ve başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'un yer aldığı Annem Ankara dizisi final yapıyor.