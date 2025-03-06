Kanal D'nin İddialı Dizisi Annem Ankara Final Yapıyor! Son Bölüm O Tarihte Yayınlanacak
Kanal D'nin iddialı dizisi Annem Ankara'dan izleyicisini yıkan haber! Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'un başrollerinde yer aldığı Annem Ankara dizisi final yapıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kanal D'nin iddialı dizisi Annem Ankara ile ilgili flaş karar! Kasım ayından beri yayınlanan dizi, ilgi çekici konusu ve nostaljik atmosferiyle izleyiciden tam not alırken beklenmedik bir haber geldi. Her çarşamba izleyiciyi ekran başına kitleyen ve başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'un yer aldığı Annem Ankara dizisi final yapıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 13 bölümdür Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisi 15'inci bölümde final yapacak. Sevilen dizisinin ani final kararı alması izleyici üzerken, konu ile ilgili yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Gerçek hayattan uyarlanan ve senaryosunu Başak Angigün’ün yazdığı, BKM imzalı Annem Ankara dizisi, 1990'lı yılların Ankara'sında güçlü bir kadın olan Zuhal'in kendisini aldatan eşi Hasan ve desteğini görmediği ailesini bir kenarda bırakarak, üç çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurmasını anlatıyordu.
ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hasan cezaevinde çaresizce bir çözüm yolu aramaktadır. Üstelik Rıza ile hesaplaşması başına içeride bile dertler açacaktır.
Öte yandan Sevinç hızla ortaya yayılan gerçeği Güneş'ten saklamaya çalışsa da sona doğru yaklaşmaktadır. Zuhal, Hasan'ı dışarı çıkarma savaşında ağır yaralar almıştır. Fakat artık önünde çözmesi gereken başka bir hayati mesele daha vardır; Burak ortalarda yoktur.
Zuhal yapacağı tehlikeli iş birliğinin şok edici bir finalle son bulacağını bilmemektedir.