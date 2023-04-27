Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Sezer Çakır'dan açıklama
Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu ileri sürülen Sezer Çakır, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Trajikomik bir hikâye" dedi. Çakır, söz konusu iddiaları ortaya atanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını da dile getirdi
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, 2016'da nikah masasına oturdu. Çift, her fırsatta mutluluklarını dile getirdi. Örnek çift olarak gösterilen Doğulu ile Atagül'ün evliliği hakkında önceki gün beklenmedik iddialar ortaya atıldı.
İMAM NİKAHI İDDİASI
Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir kadınla dans ettiği, öpüştüğüne ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Doğulu'nun samimi tavırlar sergilediği kadının adının baş harfinin 'S' olduğu ve ünlü oyuncunun imam nikahlı eşi olduğu ileri sürüldü.
"TRAJİKOMİK BİR HİKAYE"
Söz konusu kişinin Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır olduğu iddia edildi. Bu söylentilerin ardından Sezer Çakır, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Sezer Çakır'ın açıklaması şu şekilde;
Sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddiye almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri için duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek, gerek Kadir'e, gerek ailesine ve kendi aileme olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.
Ben bir magazin figürü değilim. Bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir, benim çok sevdiğim bir dostumdur. Diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi... Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir. Böyle bir şey söz konusu değildir.
Ayrıca hayatım boyunca kimsenin ikinci eşi ya da hayatındaki alternatifleri arasında yer alan bir kadın olmadım. Bu sebepten imam nikahı ile ilgili yapılan haberler trajikomik bir hikâyeden öteye gitmemektedir.