Kadir Doğulu'nun 'eşimle tartışmamız' diye anlattığı hikaye çalıntı çıktı

Birkaç saat geçti, evde birlikte vakit geçirdik. Ben tam dışarı çıkacakken geldi boynumda öptü. Sonra oturup konuştuk. Konuşurken ben dün gece eve geldim dedim o da 'fark ettim' dedi. Ben seni normalde yukarı götürürdüm ama götürmedim dedim. O da 'beni almanı çok bekledim' dedi. Ben de çok bekledim 'acaba aç mısın?' diye soracaksın diye dedim. O gün bizim miladımız var. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor" dedi.