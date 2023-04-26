Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi

2016 yılında Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında bir kadınla dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan video kafaları karıştırdı.

Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi - Resim: 1

Neslihan Atagül ile uzun yıllardır beraber olan oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı.

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Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi - Resim: 2

Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

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Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi - Resim: 3

Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi - Resim: 4

UYARILARI DİKKATE ALMADI

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı.İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

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