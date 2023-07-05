Itır Esen: Dualarınızı bekliyorum
Bir döneme damga vuran ve birçok Yeşilçam filminde rol alan Itır Esen'ın önemli bir ameliyata girdiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sevenlerinden dua istedi.
"Aşk-ı Memnu", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler" gibi yapımlarla tanınan Itır Esen'den üzen haber geldi. 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızının önemli bir ameliyata gireceği ortaya çıktı.
Son olarak 'Kuş Uçuşu' adlı internet dizisinde rol alan Itır Esen'in sağlık durumuyla ilgili Murat Özer paylaşım yaptı.
'DUALARINIZI BEKLİYORUM'
Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Canım Itır Esen yarın çok önemli bir ameliyata giriyor. Sabah hastanede kan ihtiyacı olabilir" ifadelerini kullandı.
Itır Esen de bu paylaşıma teşekkür etti ve "Dualarınızı bekliyorum" diye hayranlarına seslendi.