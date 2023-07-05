Itır Esen: Dualarınızı bekliyorum

Bir döneme damga vuran ve birçok Yeşilçam filminde rol alan Itır Esen'ın önemli bir ameliyata girdiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sevenlerinden dua istedi.

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Itır Esen: Dualarınızı bekliyorum - Resim: 1

"Aşk-ı Memnu", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler" gibi yapımlarla tanınan Itır Esen'den üzen haber geldi. 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızının önemli bir ameliyata gireceği ortaya çıktı.

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Itır Esen: Dualarınızı bekliyorum - Resim: 2

Son olarak 'Kuş Uçuşu' adlı internet dizisinde rol alan Itır Esen'in sağlık durumuyla ilgili Murat Özer paylaşım yaptı.

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Itır Esen: Dualarınızı bekliyorum - Resim: 3

'DUALARINIZI BEKLİYORUM'

Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Canım Itır Esen yarın çok önemli bir ameliyata giriyor. Sabah hastanede kan ihtiyacı olabilir" ifadelerini kullandı.

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Itır Esen: Dualarınızı bekliyorum - Resim: 4

Itır Esen de bu paylaşıma teşekkür etti ve "Dualarınızı bekliyorum" diye hayranlarına seslendi.

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