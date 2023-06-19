İstanbul'dan taşınan Zeynep Bastık'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı

URLA'YA YERLEŞTİ

S.O.B.A isimli YouTube programına konuk olan güzel şarkıcı "İstanbul'dan ne ara uzaklaşmak istedin? Burası seni müzikalite olarak doyuran bir şehirdi. Sen İstanbul'u çok seviyordun" sözlerine cevap olarak, "Ben İstanbul'u hala çok seviyorum ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime" dedi.