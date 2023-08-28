İsmail Hacıoğlu'nun babası ünlü futbolcu çıktı!
Fox TV'de yayınlanan Mahkûm dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun babası da ünlü çıktı. Hacıoğlu’nun babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlık yaşadı.
MF Yapım’ın Fox TV için çektiği Mahkûm dizisindeki oyunculuk performansıyla beğeni toplayan İsmail Hacıoğlu'nun babası kendisinden daha ünlü çıktı.
1985 doğumlu İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi'nde tiyatro bölümüne girmeye hak kazanan oyuncu, birinci sınıftayken okulu bıraktı.
2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu, şimdi ise ailesiyle gündeme geldi.