İrem Helvacıoğlu ile iş insanı Ural Kaspar aşkı bitti
Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile iş insanı Ural Kaspar aşkı bitti. İkili, birbirini takipten çıktı.
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde canlandırdığı 'Nefes' karakteriyle geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile aşk yaşamaya başlamıştı. İrem Helvacıoğlu'nun mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift birbirini takipten çıktı.
Son olarak yakında Kanal D'de başlayacak olan 'Senden Önce' dizisinin kadrosuna katılan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Eylül ayında Mecidiyeköy'deki bir lansman çıkışında ilk kez el ele görüntülenen çiftten Helvacıoğlu; ilişkisi hakkında "Güzel, her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.
Muhabironline'ın haberine göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar ayrıldı. Ayrılığın nedeni bilinmezken, ikili birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı.