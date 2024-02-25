İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı

Pavyon dansı sahneleriyle çok konuşulan İnci Taneleri dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizide Ramazan ayı için yeni bir karar alındı.

İnci Taneleri Pavyon
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İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı - Resim: 1

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de oynadığı İnci Taneleri dizisi çok ses getirdi. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi Ramazan ayında radikal bir değişikliğe gitti.

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İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı - Resim: 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazar Ergüçlü pavyondaki dans sahneleri için hocası Elif Erol’la beraber yeni figürler çalışıyor.

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İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı - Resim: 3

Yaklaşan ramazan ayı boyunca ise pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceği konuşuluyor.

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İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı - Resim: 4

Bu yıl ramazan 11 Mart Pazartesi başlayıp 9 Nisan salı bitecek.

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İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı - Resim: 5

İnci Taneleri dizisinde 4 hafta pavyon sahneleri yer almayacak.

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İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı - Resim: 6
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