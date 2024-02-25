İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı
Pavyon dansı sahneleriyle çok konuşulan İnci Taneleri dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizide Ramazan ayı için yeni bir karar alındı.
Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de oynadığı İnci Taneleri dizisi çok ses getirdi. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi Ramazan ayında radikal bir değişikliğe gitti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazar Ergüçlü pavyondaki dans sahneleri için hocası Elif Erol’la beraber yeni figürler çalışıyor.
Yaklaşan ramazan ayı boyunca ise pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceği konuşuluyor.
Bu yıl ramazan 11 Mart Pazartesi başlayıp 9 Nisan salı bitecek.
İnci Taneleri dizisinde 4 hafta pavyon sahneleri yer almayacak.