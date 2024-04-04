İhanet iddiası! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Temiz Magazin'de yer alan habere göre, evliyken Maviye Sürgün dizisinin çekimleri için bir süre evinden uzaklaşan Şakrak'ın sette tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı için Düvenci'ye boşanmak istediğini söylediği ileri sürüldü.