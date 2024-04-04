İhanet iddiası! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan Bülent Şakrak'ın, başka bir kadına aşık olduğu için ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti geçtiğimiz sene boşandı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftten Şakrak'ın neden boşanmak istediği ortaya çıktı.
Temiz Magazin'de yer alan habere göre, evliyken Maviye Sürgün dizisinin çekimleri için bir süre evinden uzaklaşan Şakrak'ın sette tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı için Düvenci'ye boşanmak istediğini söylediği ileri sürüldü.
Düvenci'nin boşanmayı kabul etmesiyle çift evliliklerini sonlandırdı.
Menajerlik ve oyunculuk yapan Esra Akpınar ile Bülent Şakrak'ın görüşmeye devam ettiği ancak ilişkilerini basından uzak tutmayı tercih ettikleri de konuşulanlar arasında.