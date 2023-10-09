İbrahim Tatlıses'ten Mehmet Ali Erbil'e gönderme: Yakarım onu!
İstanbul'da bir restoranda önceki akşam sahne alan İbrahim Tatlıses, evlilik yolunda olan Mehmet Ali Erbil'e göndermede bulundu. Tatlıses, "Mehmet Ali Erbil benden önce evlenecek olursa yakarım onu" dedi.
Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la evleneceği magazin gündemine düştü. Son olarak Erbil'in Ceylan'ın isteklerine yetişememesi sebebiyle ilişkinin sonlandığı iddia edildi.
Ancak İstanbul'da bir restoranda önceki akşam sahne alan İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil'in evlilik konusuna değinerek göndermede bulundu.
"YAKARIM ONU"
Tatlıses, "Mehmet Ali Erbil benden önce evlenecek olursa yakarım onu. Bana söz verdi, sözünü de tutacağına eminim. Bu sebepten her an bir sürpriz yaparak nikah masasına oturabilirim" dedi.
SEVİLEN ŞARKILARINI SÖYLEDİ
Öte yandan Tatlıses, konserini, 'Yalnızım' şarkısıyla başlatırken, gece boyunca 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Haydi Söyle', 'Yalan', 'Bebeğim', 'Kara Üzüm Habbesi', 'Kim Bu Gözlerindeki Yabancı', 'Aramam' ve 'Nankör Kedi' gibi klasiklerini söyledi.
GECENİN SÜRPRİZİ MUAZZEZ ERSOY OLDU
Gecenin sürprizini ise nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy yaptı. Yenikapı konserinden çıkar çıkmaz soluğu restoranda alan Ersoy, İbrahim Tatlıses'i dinlenmeye geldi. İmparator, Muazzez Ersoy'u sahneye davet ederken ikili ‘Yeşil Ördek’, ‘Sevda Yüklü Kervanlar’, ‘Urfalıyam Ezelden’ ve ‘Bir Fincan Kahve Olsam’ şarkılarını birlikte seslendirdi.