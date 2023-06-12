İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem"

1 buçuk ay önce İzmir'deki evi yanan İbrahim Tatlıses, siteyi yapanlara isyan etti. Ünlü türkücü "Suçlu oldukları halde, maliklerden nasıl para alırız peşindeler. 5 kuruş vermem" dedi.

İbrahim Tatlıses
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İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem" - Resim: 1

Geçtiğimiz Nisan ayında İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan ünlü site Folkart, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu.

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İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem" - Resim: 2

Sitenin neredeyse tamamının yandığı büyük yangında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sitedeki dairesi de yangında alevlere teslim oldu.

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İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem" - Resim: 3

Tatlıses'in yangın esnasında evde olmaması faciayı önlemişti.

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İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem" - Resim: 4

Ünlü sanatçıdan aylar sonra yangınla ilgili paylaşım geldi. Tatlıses, siteyi yapanlara isyan etti. 

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