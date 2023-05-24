'Huysuz Virjin'in miras davasında karar çıktı: Mirasın kime kaldığı belli oldu

Vasiyetnameye göre sanatçının Üsküdar Kandilli’deki evi ile bankalardaki paraları derneğe kaldı. Ancak bu vasiyet, ölümünün hemen ardından yerine getirilemedi. Nedeni ise yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam’ın açtığı dava oldu.