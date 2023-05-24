'Huysuz Virjin'in miras davasında karar çıktı: Mirasın kime kaldığı belli oldu
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında karar çıktı. Yeğenleri tarafından açılan itiraz davasında vasiyet iptali reddedildi.
“Huysuz Virjin” karakterini yaratan ve 87 yaşında yaşamını yitiren Seyfi Dursunoğlu, mirasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) geçmesini vasiyet etmişti.
Vasiyetnameye göre sanatçının Üsküdar Kandilli’deki evi ile bankalardaki paraları derneğe kaldı. Ancak bu vasiyet, ölümünün hemen ardından yerine getirilemedi. Nedeni ise yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam’ın açtığı dava oldu.
VASİYETİN İPTALİ REDDEDİLDİ
İkili adına açılan ‘vasiyetnamenin iptali’ davasında karar çıktı. İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, vasiyetin iptali davasını reddetti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yaptığı açıklamada mahkemenin kararını duyurdu.
DERNEK TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI
Dernekten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Vasiyetnamesi ile evini ve bankadaki nakit birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayan değerli bağışçılarımızdan Seyfi Dursunoğlu’nun iki yasal mirasçısı tarafından derneğimize karşı açılan vasiyetnamenin iptali davası, İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.