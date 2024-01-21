How I Met Your Mother dizisinin "Ted"i Josh Radnor, dünyaevine girdi

How I Met Your Mother dizisinde sezonlar boyunca gerçek aşkı arayan Ted Mosby karakterine hayat veren Josh Radnor, 49 yaşında dünyaevine girdi.

How I Met Your Mother dizisinin "Ted"i Josh Radnor, dünyaevine girdi - Resim: 1

How I Met Your Mother dizisinde Ted Mosby karakterine hayat veren Josh Radnor nikâh masasına oturdu.

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How I Met Your Mother dizisinin "Ted"i Josh Radnor, dünyaevine girdi - Resim: 2

Son dönemde müzik kariyeriyle öne çıkan ABD'li aktör, Jordana Jacobs ile evlendi.

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How I Met Your Mother dizisinin "Ted"i Josh Radnor, dünyaevine girdi - Resim: 3

Nikahından kareler paylaşan 49 yaşındaki oyuncu "Bu olağanüstü kadına eşim diyebilmenin ne kadar büyük bir şans olduğuna inanamıyorum" dedi.

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How I Met Your Mother dizisinin "Ted"i Josh Radnor, dünyaevine girdi - Resim: 4

Josh Radnor, çok sevilen dizi boyunca gerçek aşkı aramış ve hafızalara böyle kazınmıştı.

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How I Met Your Mother dizisinin "Ted"i Josh Radnor, dünyaevine girdi - Resim: 5

Radnor ile Jacobs'un fotoğraflarını görenler "Ted Mosby sonunda gerçek aşkı buldu" yorumları yaptı.

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How I Met Your Mother dizisinin "Ted"i Josh Radnor, dünyaevine girdi - Resim: 6
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How I Met Your Mother dizisinin "Ted"i Josh Radnor, dünyaevine girdi - Resim: 7
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How I Met Your Mother dizisinin "Ted"i Josh Radnor, dünyaevine girdi - Resim: 8
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