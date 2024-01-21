How I Met Your Mother dizisinin "Ted"i Josh Radnor, dünyaevine girdi
How I Met Your Mother dizisinde sezonlar boyunca gerçek aşkı arayan Ted Mosby karakterine hayat veren Josh Radnor, 49 yaşında dünyaevine girdi.
How I Met Your Mother dizisinde Ted Mosby karakterine hayat veren Josh Radnor nikâh masasına oturdu.
Son dönemde müzik kariyeriyle öne çıkan ABD'li aktör, Jordana Jacobs ile evlendi.
Nikahından kareler paylaşan 49 yaşındaki oyuncu "Bu olağanüstü kadına eşim diyebilmenin ne kadar büyük bir şans olduğuna inanamıyorum" dedi.
Josh Radnor, çok sevilen dizi boyunca gerçek aşkı aramış ve hafızalara böyle kazınmıştı.
Radnor ile Jacobs'un fotoğraflarını görenler "Ted Mosby sonunda gerçek aşkı buldu" yorumları yaptı.