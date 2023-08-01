Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu

İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'u hiçbir kanal istemedi. Tatlıses, çareyi programı kendi kanalında yayınlamakta buldu.

İbrahim Tatlıses
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Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu - Resim: 1

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İbo Show isimli programın Tatlıses TV’de yayınlanacağını duyurdu.

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Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu - Resim: 2

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Her kanalda dizi dizi sıraya girdik, İboshow, tatlıses tv’ye yapacağız stüdyo hazırlığımız bir aya biter 2 aya kadarda sizlerle olacağımız için çok mutluyuz iboshow sizlerle olacak herkese yer vereceğiz” ifadelerini kullanan Tatlıses’in programının reytinglere yenik düştüğü öne sürüldü.

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Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu - Resim: 3

Eski izlenme oranlarını yakalayamayan programda hep aynı sanatçıların çıkması izlenme oranlarını düşürmüştü.

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Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu - Resim: 4
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