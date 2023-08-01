Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Her kanalda dizi dizi sıraya girdik, İboshow, tatlıses tv’ye yapacağız stüdyo hazırlığımız bir aya biter 2 aya kadarda sizlerle olacağımız için çok mutluyuz iboshow sizlerle olacak herkese yer vereceğiz” ifadelerini kullanan Tatlıses’in programının reytinglere yenik düştüğü öne sürüldü.