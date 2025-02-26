Ünlü Futbolcu Tanınmamak İçin İstanbul'u Kar Maskesiyle Gezdi
Magazin gündeminden düşmeyen Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, son paylaşımlarıyla yine çok konuşuldu. Yeni sevgilisi China Suárez ile İstanbul'u gezen ünlü isim, tanınmamak için maske taktı.
Kaynak: İHA
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile birlikte İstanbul’un tarihi güzelliklerini keşfe çıktı. Çift, Tarihi Yarımada’da keyifli bir gün geçirerek çeşitli noktalarda fotoğraflar çektirdi. Icardi’nin paylaştığı karelerde tanınmamak için kar maskesi taktığı gözlerden kaçmadı.
Ünlü futbolcu, İstanbul gezisi sırasında çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Icardi, paylaşımında, "Boğazın dalgaları kıyılarında birbirimize sarılırken bize aşk vaatleri fısıldasın. Tarihin ve sihrin iç içe geçtiği bir şehir, bir parçam her zaman ait olacak" ifadelerine yer verdi.
Futbolcunun paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.