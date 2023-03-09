Hazal Kaya, kızı Süreyya ile ilk pozunu paylaştı
Yakın bir tarihte kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, ilk defa bebeğiyle bir fotoğrafını paylaştı. Böylelikle minik Süreyya'nın yüzü ilk kez görüldü.
Ekranların sevilen yüzü Hazal Kaya, 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile olan birlikteliğini, evliliğe taşımıştı.
Güzel oyuncu, kısa bir süre önce, oğlu Fikret Ali'nin ardından ikinci çocuğunu kucağına aldı ve yeniden anne oldu.
Kaya, 11 Şubat sabahı kucağına aldığı minik kızına Leyla Süreyya adını verdi.
Genç oyuncu, Leyla Süreyya'nın fotoğrafını ilk defa paylaştı.