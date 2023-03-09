Hazal Kaya, kızı Süreyya ile ilk pozunu paylaştı

Yakın bir tarihte kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, ilk defa bebeğiyle bir fotoğrafını paylaştı. Böylelikle minik Süreyya'nın yüzü ilk kez görüldü.

Hazal Kaya, kızı Süreyya ile ilk pozunu paylaştı - Resim: 1

Ekranların sevilen yüzü Hazal Kaya, 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile olan birlikteliğini, evliliğe taşımıştı. 

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Hazal Kaya, kızı Süreyya ile ilk pozunu paylaştı - Resim: 2

Güzel oyuncu, kısa bir süre önce, oğlu Fikret Ali'nin ardından ikinci çocuğunu kucağına aldı ve yeniden anne oldu. 

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Hazal Kaya, kızı Süreyya ile ilk pozunu paylaştı - Resim: 3

Kaya, 11 Şubat sabahı kucağına aldığı minik kızına Leyla Süreyya adını verdi. 

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Hazal Kaya, kızı Süreyya ile ilk pozunu paylaştı - Resim: 4

Genç oyuncu, Leyla Süreyya'nın fotoğrafını ilk defa paylaştı. 

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