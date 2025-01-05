‘Hayalim Cinsellik Yaşarken Ölmek’ Sözü Tepki Toplamıştı, Eski Survivor Yarışmacısı Bennu Gerede Sessizliğini Bozdu

AYDİLGE, ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Gerede’nin bu açıklamasına tepki veren ünlü isimlerden biri de şarkıcı Aydilge olmuştu. Aydilge “İnanın sevişmekten çok daha büyük dertleri var kadınların Bennu Hanım. Benim mutsuz ve gergin bir kadın gördüğümde aklıma gelenler, şiddet mi görüyor, iş yerinde mobbinge mi uğruyor, taciz mi ediliyor, istediği eğitimi mi alamıyor, tehdit mi ediliyor, zorla mı evlendirildi gibi...” sözleriyle tepki göstermişti.