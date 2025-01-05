‘Hayalim Cinsellik Yaşarken Ölmek’ Sözü Tepki Toplamıştı, Eski Survivor Yarışmacısı Bennu Gerede Sessizliğini Bozdu
“Hayalim cinsellik yaşarken ölmek” sözleri büyük tepki toplayan eski Survivor yarışmacısı fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, sessizliğini bozdu. Gerede “Türk toplumu bunu hazır değilmiş” dedi.
Kaynak: HaberTürk
2013 yılında Survivor yarışmasına katılarak ismini duyuran fotoğrafçı Bennu Gerede’nin daha önce bir programda yaptığı açıklama kısa sürede sosyal medyada tepki üstüne tepki toplamıştı.
“HAYALİM SEVİŞİRKEN ÖLMEK”
Gerede “Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın, seks hastası değilim. Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır” demişti. a sürede sosyal medyada tepki üstüne tepki toplamıştı.
“TOPLUM HAZIR DEĞİLMİŞ”
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre Bennu Gerede o açıklamasına ilişkin sessizliğini bozdu.
Gerede “Normal konular bunlar. Ne kadar bu kadar büyütüyorlar anlamıyorum. Toplum olarak hazır değilmişiz. ‘İyi ki varsınız’ diye yorumlar aldım. Kötü yorumları okumuyorum. Onları zavallı buluyorum zaten. Başka işleri güçleri yok, benden uzak dursunlar” dedi.
AYDİLGE, ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ
Gerede’nin bu açıklamasına tepki veren ünlü isimlerden biri de şarkıcı Aydilge olmuştu. Aydilge “İnanın sevişmekten çok daha büyük dertleri var kadınların Bennu Hanım. Benim mutsuz ve gergin bir kadın gördüğümde aklıma gelenler, şiddet mi görüyor, iş yerinde mobbinge mi uğruyor, taciz mi ediliyor, istediği eğitimi mi alamıyor, tehdit mi ediliyor, zorla mı evlendirildi gibi...” sözleriyle tepki göstermişti.