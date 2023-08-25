Hande Erçel'in ev pozlarına beğeni yağdı! Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından ev halini paylaştı. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı pozlara 1 milyondan fazla beğeni geldi.

Hande Erçel
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Hande Erçel'in ev pozlarına beğeni yağdı! Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı - Resim: 1

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlara gelecek olan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

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Hande Erçel'in ev pozlarına beğeni yağdı! Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı - Resim: 2

Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 29 yaşındaki Erçel, son olarak 31 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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Hande Erçel'in ev pozlarına beğeni yağdı! Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı - Resim: 3

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

2 yıl önce 10 milyon TL'ye aldığı iddia edilen evinde köpekleriyle kamera karşısına geçerek ablası Gamze Erçel'e poz veren ünlü isim, kısa sürede 1.5 milyona yakın beğeni aldı.

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Hande Erçel'in ev pozlarına beğeni yağdı! Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı - Resim: 4

Ünlü oyuncunun ablasını etiketlediği paylaşımına; "Çok seviyoruz bu doğal hallerini", "Bu zamanda bir hayvan dostu görmek insana ilaç gibi geliyor" ve "Prenses gibisin" şeklinde 6 bine yakın yorum geldi.

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