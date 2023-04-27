Halsey ile Türk sevgilisi Alev Aydın ayrıldı: Velayet davası başladı
Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 28 yaşındaki Halsey uzun yıllardır Türk sevgilisi Alev Aydın ile yaşıyordu. Ender adında bir çocukları olan çift ayrılık kararı aldı. Çift arasında şimdi velayet davası başlayacak.
Türk senarist Alev Aydın ile uzun süredir aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey, temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alarak ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.
Her fırsatta bebeğini ne kadar çok sevdiğini dile getiren ünlü isim zaman zaman sevgilisi için Türkçe çalışması yapıyor ve Türkçe mesajlarla dikkat çekiyordu.
Halsey ve Alev Aydın'ın ilişkisi iddiaya göre bitti. Şarkıcı Halsey, beş yıllık ilişkisinin ardından partneri Alev Aydın'dan 'dostane bir şekilde' ayrıldı.
28 yaşındaki pop yıldızı, oğulları Ender Ridley Aydın'ın tam velayeti için yasal belgeler sundu, ancak Alev Aydın velayetin ortak olmasını istiyor.