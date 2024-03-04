Hafsanur Sancaktutan mastürbasyon sahnesi hakkında konuştu: Birçok genç kıza örnek olduğumu biliyorum
“Dünyayla Benim Aramda” dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle gündem oturan genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, söz konusu sahne hakkında açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, oynadığı mastürbasyon sahnesi hakkında açıklamada bulundu.
Başrolünü Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Metin Akdülger ile paylaştığı “Dünyayla Benim Aramda” dizisinin bir sahnesinde mastürbasyon yapan Sancaktutan, bir dönem gündemde önemli yer tutmuştu.
Disney+'ta yayımlanan dizi, o sahneyle birlikte çok konuşulanlar arasına girmiş, Hafsanur Sancaktutan uzun bir süre TT olmuştu.
Güzel oyuncu, mastürbasyon sahnesiyle ilgili ilk kez açıklamada bulundu.
“Oyunculuk cesaret işi” diyen Sancaktutan, genç kızlara örnek olduğunu bildiğini söyledi.
Harper's Bazaar dergisine röportaj veren oyuncu şunları söyledi:
"Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz. Benim yaşımdaki birçok genç kıza örnek olduğumu biliyorum.
Özellikle genç kadınlarımızla ruh arkadaşı olmak özel bir durum diyerek, 'insanların içinde ne ağlamaktan ne kahkaha atmaktan çekinirim. Özgürüm ve karakterimi anlatabilmek adına Hafsanur'un fiziksel gücünden destek alıyorum.”