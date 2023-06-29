Hadise'ye gelen yorum sosyal medyayı salladı: Amele yanığı olmuşsun ablam

Fotoğraflarda, tatil yapmak için Bodrum'a giden Hadise'nin sırtındaki ve yüzündeki yanıklar dikkat çekti. Hadise'ye bir takipçisi, "Amele yanığı olmuşsun ablam" yorumunu yazdı. Hadise'nin cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.