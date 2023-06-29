Hadise'ye gelen yorum sosyal medyayı salladı: Amele yanığı olmuşsun ablam
Gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'ye bir takipçisinden gelen o yorum sosyal medyayı salladı. "Amele yanığı olmuşsun ablam" yorumuna Hadise'den cevap gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...
Her hareketiyle gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, Kurban Bayramı dolayısıyla Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Instagram'dan birkaç fotoğrafı peş peşe paylaşan güzel şarkıcıya, takipçisinden şoke eden bir mesaj geldi.
Fotoğraflarda, tatil yapmak için Bodrum'a giden Hadise'nin sırtındaki ve yüzündeki yanıklar dikkat çekti. Hadise'ye bir takipçisi, "Amele yanığı olmuşsun ablam" yorumunu yazdı. Hadise'nin cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.