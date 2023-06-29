Hadise'ye gelen yorum sosyal medyayı salladı: Amele yanığı olmuşsun ablam

Gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'ye bir takipçisinden gelen o yorum sosyal medyayı salladı. "Amele yanığı olmuşsun ablam" yorumuna Hadise'den cevap gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Hadise'ye gelen yorum sosyal medyayı salladı: Amele yanığı olmuşsun ablam - Resim: 1

Her hareketiyle gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, Kurban Bayramı dolayısıyla Instagram hesabından paylaşım yaptı.

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Hadise'ye gelen yorum sosyal medyayı salladı: Amele yanığı olmuşsun ablam - Resim: 2

Instagram'dan birkaç fotoğrafı peş peşe paylaşan güzel şarkıcıya, takipçisinden şoke eden bir mesaj geldi.

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Hadise'ye gelen yorum sosyal medyayı salladı: Amele yanığı olmuşsun ablam - Resim: 3

Fotoğraflarda, tatil yapmak için Bodrum'a giden Hadise'nin sırtındaki ve yüzündeki yanıklar dikkat çekti. Hadise'ye bir takipçisi, "Amele yanığı olmuşsun ablam" yorumunu yazdı. Hadise'nin cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.

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Hadise'ye gelen yorum sosyal medyayı salladı: Amele yanığı olmuşsun ablam - Resim: 4
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