Hadise'den itiraf: Bu hikayemin baş kahramanı, 20 sene önce gerçek aşkı tattığım ilk adam
Hadise, yeni şarkısı “Sevmiyo”yu sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise, yeni şarkısının 20 yıl önceki ilk aşkına ithafen olduğunu söyledi.
Hadise, yeni şarkısı “Sevmiyo”yu sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcının takipçileri kliple ilgili olumlu ve olumsuz birçok yorum yazdı. Gelen yorumlar üzerine şarkının bir anlamı olduğunu açıklayan Hadise hikayesini anlattı.
Hadise şu ifadeleri kullandı:
"Yeni şarkımın adının 'Sevmiyo' olduğuna bakmayın… Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim…"
"Bu şarkıyı ilk duyduğumda aklıma gelen ise sadece bir kişiydi... 20 sene önce ilk bakışta aşık olduğum, ve o günden sonra ilişkimiz boyunca her geçen gün yeniden aşık olduğum, beni tamamlayan ilk aşkım…"
"'Bana hiç aşık oldun mu' diye sorarsanız işte bu hikayemin baş kahramanı, 20 sene önce gerçek aşkı tattığım ilk adam, tek aşkımı anlatırım. Öyle ya bazı insanlar kalbinizde sadece güzel duygular bırakır, onun için sadece en güzelini dilersiniz ve hep iyi hatırlarsınız. Benim ilk aşkımla olan hikayem de bana sadece iyi hissetmeyi hatırlatıyor."