Hababam Sınıfı'nın Domdom Ali'sinin başına gelenler herkesi ağlattı
Hababam Sınıfı filminde Domdom Ali karakteri sevilen isimlerinden biriydi. Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı’nda Domdom Ali’yi Feridun Şavlı canlandırıyordu. Sevilen filmden sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Şavlı’nın hayat hikayesini duyanlar çok şaşırdı.
Efsane film serisi Hababam Sınıfı oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor. Yeşilçam’ın unutulmaz projesinde oldukça sevilen isimlerden biri olan Domdom Ali’yi canlandıran Feridun Şavlı’nın hayat hikayesi duyanları kahretti. İşte ünlü ismin yürek burkan hayat hikayesi...
1953 yılında Burdur’da dünyaya gelen Feridun Şavlı, Hababam Sınıfı serisinin en sevilen isimlerinden bir tanesiydi. Hababam Sınıfı serisinin yanı sıra Ah Nerede, Neşeli Günler ve Yüz Numaralı Adam filmlerinin kadrosunda da bulunan oyuncu, sempatik halleriyle milyonların gönlünü kazanmıştı.
Ünlü isim Neşeli Günler filminde Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Oya Aydoğan gibi isimlerle birlikte rol alırken, başarılı performansıyla kendisine hayran bıraktı.
1978 yılından sonra sinemadan uzak kalan Şavlı, geçirdiği trafik kazası sonucu kolunu kaybetti. Kolunu kaybetmesinin ardından birkaç yıl sonraysa kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.