Hababam Sınıfı'nın Domdom Ali'sinin başına gelenler herkesi ağlattı

1953 yılında Burdur’da dünyaya gelen Feridun Şavlı, Hababam Sınıfı serisinin en sevilen isimlerinden bir tanesiydi. Hababam Sınıfı serisinin yanı sıra Ah Nerede, Neşeli Günler ve Yüz Numaralı Adam filmlerinin kadrosunda da bulunan oyuncu, sempatik halleriyle milyonların gönlünü kazanmıştı.