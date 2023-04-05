Hababam Sınıfı'nın cimri müdürünün oğlu da kendi kadar ünlü çıktı
1975 yılında rol aldığı Hababam Sınıfı filminde okul müdürü olarak izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Muharrem Gürses hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer usta oyuncunun oğlu da çok ünlüymüş...
Başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi usta isimlerin paylaştığı Hababam Sınıfı filmi, yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor. Türk Sinemasının kilometre taşları arasında yer alan Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor filmlerinde rol alan oyuncu Muharrem Gürses'in oğlu gündeme geldi. Ünlü ismin oğlu, meğer Seksenler dizisinin yıldızıymış.
Amasya doğumlu Muharrem Gürses'in, Birinci Dünya Savaşı yıllarında anne ve babası veremden vefat etti. İstanbul Öğretmen Okulu'ndan mezun olan Muharrem Gürses, bir süre resim öğretmenliği yaptı. İçindeki tiyatro sevgisini yok sayamayan Muharrem Gürses, Şehir Tiyatroları'nda sahne alarak oyunculuğa adım attı. Hulusi Kentmen'le birlikte Gürses Tiyatrosu'nu kuran usta oyuncu aynı zamanda yönetmenlik ve senaristlik de yaptı.
Hababam Sınıfı'nın fırsatçı müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlüymüş. Muharrem Gürses'in oğlu, kendisi gibi oyuncu olan Atilla Arcan'dır. Soyadı Gürses'i kullanmayan Arcan, pek çok film ve dizide başarılı performanslara imza attı.
Atilla Arcan'ın en sevilen rolü ise, Süleyman Demirel taklidi oldu. Arcan, bir konuşmasında herhangi birinin taklidini iyi yapabilmek için o kişiyi sevmesi gerektiğini söylemişti.