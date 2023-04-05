Hababam Sınıfı'nın cimri müdürünün oğlu da kendi kadar ünlü çıktı

Amasya doğumlu Muharrem Gürses'in, Birinci Dünya Savaşı yıllarında anne ve babası veremden vefat etti. İstanbul Öğretmen Okulu'ndan mezun olan Muharrem Gürses, bir süre resim öğretmenliği yaptı. İçindeki tiyatro sevgisini yok sayamayan Muharrem Gürses, Şehir Tiyatroları'nda sahne alarak oyunculuğa adım attı. Hulusi Kentmen'le birlikte Gürses Tiyatrosu'nu kuran usta oyuncu aynı zamanda yönetmenlik ve senaristlik de yaptı.