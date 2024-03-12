Gupse Özay'a benzeyen dünyaca ünlü oyuncuyu görenler inanamadı

Oscar Ödülleri'ne katılan dünyaca ünlü Lily Gladstone'un Gupse Özay'a benzerliği izleyenleri şaşkına çevirdi.

Gupse Özay Oscar
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Gupse Özay'a benzeyen dünyaca ünlü oyuncuyu görenler inanamadı - Resim: 1

Dün akşam düzenlenen Oscar Ödülleri'ne katılan dünyaca ünlü Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti. Benzerlik karşısında şaşkına dönen Özay ise o anlara sessiz kalamadı.

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Gupse Özay'a benzeyen dünyaca ünlü oyuncuyu görenler inanamadı - Resim: 2

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği 96'ncı Oscar Ödülleri'nde ilginç anlar da yaşandı. Oppenheimer filminin 7 ödül aldığı gecede En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Emma Stone'a gitti. Ödül konuşması yapan oyuncuyu izlerken gözleri dolan diğer güçlü aday Lily Gladstone'u görenler ise neye uğradığını şaşırdı.

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Gupse Özay'a benzeyen dünyaca ünlü oyuncuyu görenler inanamadı - Resim: 3

Geceye siyah elbisesi ve gösterişli takılarıyla katılan dünyaca ünlü oyuncuyu görenler Gupse Özay'a benzetti.

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Gupse Özay'a benzeyen dünyaca ünlü oyuncuyu görenler inanamadı - Resim: 4

Kendisi de bu benzerliğe sessiz kalamayan Gupse Özay, Instagram hesabından ünlü oyuncunun fotoğrafını yayınlayarak "Evet dün Oscar alamadım. Ama Emma'yı tebrik ediyorum" diyerek espri yaptı.

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Gupse Özay'a benzeyen dünyaca ünlü oyuncuyu görenler inanamadı - Resim: 5

Gecede En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Emma Stone, teşekkür konuşmasında en güçlü rakibi Lily Gladstone'u anmadan geçmedi. Oyuncu da sahnedeki Emma'yı izlerken duygusal anlar yaşadı.

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