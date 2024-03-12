Gupse Özay'a benzeyen dünyaca ünlü oyuncuyu görenler inanamadı

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği 96'ncı Oscar Ödülleri'nde ilginç anlar da yaşandı. Oppenheimer filminin 7 ödül aldığı gecede En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Emma Stone'a gitti. Ödül konuşması yapan oyuncuyu izlerken gözleri dolan diğer güçlü aday Lily Gladstone'u görenler ise neye uğradığını şaşırdı.