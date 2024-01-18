Gupse Özay, Barış Arduç'la aşklarının nasıl başladığını anlattı

"Bir komedi filminde beraber oynadığımız için komikliğe de elverişli bir setimiz vardı. Evet Barış çok yakışıklı bir erkek ama orada bizi birbirimize çeken çok eğlenmekti. Bir şey var ya, mizah. Sen çok komiksindir, adam çok komiktir. Ama başka bir komedi yapıyorsunuzdur ikiniz. Gülmezsiniz, anlamazsınız falan. Çok kötüdür ya o. Bizim çok denkti mizah bakışımız ve gülüşümüz. O yüzden o çok güzel köpürdü."