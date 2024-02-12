Gönlünü kaptırdığı eski Survivor yarışmacısı 'Bey' dedi, Serdar Ortaç sinirlendi

Şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde gönlünü kaptırdığını açıkladığı eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'in canlı yayında kendisine "Serdar Bey" demesine sinirlendi.

Serdar Ortaç
Gönlünü kaptırdığı eski Survivor yarışmacısı 'Bey' dedi, Serdar Ortaç sinirlendi - Resim: 1

Şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde TikTok'ta yaptığı açıklamada gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdığından söylemişti.

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Gönlünü kaptırdığı eski Survivor yarışmacısı 'Bey' dedi, Serdar Ortaç sinirlendi - Resim: 2

Ortaç, "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Gönlünü kaptırdığı eski Survivor yarışmacısı 'Bey' dedi, Serdar Ortaç sinirlendi - Resim: 3

Son olarak ise Ortaç, Çağla Taşdelen'le TikTok'ta yayına katıldı. Taşdelen'le canlı yayında muhabbet eden olan Ortaç, ona karşı olan ilgisinden bahsetti.

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Gönlünü kaptırdığı eski Survivor yarışmacısı 'Bey' dedi, Serdar Ortaç sinirlendi - Resim: 4


Ortaç yayında "İnanıyorum aşkı bulacağım ben. Henüz evde kalmış gibi hissetmiyorum Serdar Bey" diyen Çağla Taşdelen'e sinirlendi.

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Gönlünü kaptırdığı eski Survivor yarışmacısı 'Bey' dedi, Serdar Ortaç sinirlendi - Resim: 5

Ortaç, "Benden iyisi mi var? Bilemiyorum aslında... Şimdi küfür edeceğim halen daha Serdar Bey'le devam et sen. Makyajsız botoksuz Çağla gibi kız seviyorum" ifadelerini kullandı.

Çağla ise "Arkadaşlar şu an şaka yapıyor" dedi. Ortaç, ise "Yok hiç şaka yapmıyorum" şeklinde yanıt verdi.

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