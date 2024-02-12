Gönlünü kaptırdığı eski Survivor yarışmacısı 'Bey' dedi, Serdar Ortaç sinirlendi
Şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde gönlünü kaptırdığını açıkladığı eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'in canlı yayında kendisine "Serdar Bey" demesine sinirlendi.
Şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde TikTok'ta yaptığı açıklamada gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdığından söylemişti.
Ortaç, "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak ise Ortaç, Çağla Taşdelen'le TikTok'ta yayına katıldı. Taşdelen'le canlı yayında muhabbet eden olan Ortaç, ona karşı olan ilgisinden bahsetti.
Ortaç yayında "İnanıyorum aşkı bulacağım ben. Henüz evde kalmış gibi hissetmiyorum Serdar Bey" diyen Çağla Taşdelen'e sinirlendi.
Ortaç, "Benden iyisi mi var? Bilemiyorum aslında... Şimdi küfür edeceğim halen daha Serdar Bey'le devam et sen. Makyajsız botoksuz Çağla gibi kız seviyorum" ifadelerini kullandı.
Çağla ise "Arkadaşlar şu an şaka yapıyor" dedi. Ortaç, ise "Yok hiç şaka yapmıyorum" şeklinde yanıt verdi.