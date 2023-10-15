Gonca Vuslateri anne olmaya hazırlanıyor
Magazin kulislerinde konuşulanlara göre oyuncu Gonca Vuslateri 2.5 aylık hamile.
Şu günlerde "Zaferin Rengi" filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri'nn 2.5 aylık hamile olduğu iddia edildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gonca Vuslateri 7 aydır beraberlik yaşadığı sevgilisiyle bebek haberi aldı.
HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Abdullah Oğuz’un "Zaferin Rengi" filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri çekimlere koştururken 2,5 aylık hamile olduğunu öğrendi.
Vuslateri, geçen ocak ayında verdiği bir röportajda şunları söylemişti: “Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum.”
İddiaya göre henüz cinsiyeti belli olmayan bebeğin doğum tarihinin 19 Mayıs olması bekleniyor.
Ünlü oyuncunun 2 ay içinde evleneceği, yaza da düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.