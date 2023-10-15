Gonca Vuslateri anne olmaya hazırlanıyor

Vuslateri, geçen ocak ayında verdiği bir röportajda şunları söylemişti: “Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum.”