Gonca Vuslateri anne olmaya hazırlanıyor

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre oyuncu Gonca Vuslateri 2.5 aylık hamile.

Gonca Vuslateri
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Gonca Vuslateri anne olmaya hazırlanıyor - Resim: 1

Şu günlerde "Zaferin Rengi" filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri'nn 2.5 aylık hamile olduğu iddia edildi.

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Gonca Vuslateri anne olmaya hazırlanıyor - Resim: 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gonca Vuslateri 7 aydır beraberlik yaşadığı sevgilisiyle bebek haberi aldı.

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Gonca Vuslateri anne olmaya hazırlanıyor - Resim: 3

HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Abdullah Oğuz’un "Zaferin Rengi" filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri çekimlere koştururken 2,5 aylık hamile olduğunu öğrendi.

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Gonca Vuslateri anne olmaya hazırlanıyor - Resim: 4

Vuslateri, geçen ocak ayında verdiği bir röportajda şunları söylemişti: “Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum.”

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Gonca Vuslateri anne olmaya hazırlanıyor - Resim: 5

İddiaya göre henüz cinsiyeti belli olmayan bebeğin doğum tarihinin 19 Mayıs olması bekleniyor.

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Gonca Vuslateri anne olmaya hazırlanıyor - Resim: 6

Ünlü oyuncunun 2 ay içinde evleneceği, yaza da düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.

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Gonca Vuslateri anne olmaya hazırlanıyor - Resim: 7
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