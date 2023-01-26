Gökhan Çıra baba oldu: Sosyal medyayı ayaklandıran paylaşım!
Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde gizemli sevgilisine ettiği evlilik teklifiyle gündeme gelmişti. Gökhan Çıra şimdi de öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı.
Magazin gündeminin en çok konuşulan çiflerinden olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iki kez evlenip ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir fotoğrafla birlikte Gökhan Çıra'nın gizemli sevgilisine evlilik teklif ettiği haberleri de yayıldı.
Çıra, şimdi de öyle bir paylaşım yaptı ki gören herkes şaşırdı. Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra baba olduğunu duygusal bir mesaj ile duyurdu....
Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra, "Küçücük dünyama hoş geldin prensesim. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım hayatına feda olsun.
Hayırlı bir evlat olursun inşallah sağlıklı huzurlu mutlu büyüyelim canım kızım hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim KIZIM" sözleriyle baba olduğunu duyurdu.