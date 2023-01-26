Gökhan Çıra baba oldu: Sosyal medyayı ayaklandıran paylaşım!

Magazin gündeminin en çok konuşulan çiflerinden olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iki kez evlenip ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir fotoğrafla birlikte Gökhan Çıra'nın gizemli sevgilisine evlilik teklif ettiği haberleri de yayıldı.