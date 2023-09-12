Gizem Örge'nin abisi ünlü oyuncu çıktı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu’nda öne çıkan isimlerden biri olan Gizem Örge'nin abisi de ünlü çıktı.
Başarılı spor kariyeri ile dikkat çeken isimlerden biri olan Gizem Örge A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu maçındaki başarılı performansı ile hafızalara kazındı.
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasında etkin rol oynayan Örge özel hayatıyla ilgi odağı oldu.
Başarılı voleybolcu 2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başlayan Gizem Örge kariyerinde sayısız başarıya imza attı.