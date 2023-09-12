Gizem Örge'nin abisi ünlü oyuncu çıktı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu’nda öne çıkan isimlerden biri olan Gizem Örge'nin abisi de ünlü çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı
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Gizem Örge'nin abisi ünlü oyuncu çıktı! - Resim: 1

Başarılı spor kariyeri ile dikkat çeken isimlerden biri olan Gizem Örge A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu maçındaki başarılı performansı ile hafızalara kazındı.

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Gizem Örge'nin abisi ünlü oyuncu çıktı! - Resim: 2

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasında etkin rol oynayan Örge özel hayatıyla ilgi odağı oldu.

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Gizem Örge'nin abisi ünlü oyuncu çıktı! - Resim: 3

Başarılı voleybolcu 2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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Gizem Örge'nin abisi ünlü oyuncu çıktı! - Resim: 4

Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başlayan Gizem Örge kariyerinde sayısız başarıya imza attı.

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