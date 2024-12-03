Gençlik Aşkıyla Evlenmişti... 'Sezercik' Rolüyle Hafızalara Kazınan Sezer İnanoğlu 4. Eşinden Olaylı Şekilde Boşandı

MUTLU BAŞLAYAN EVLİLİK OLAYLI SON BULDU

Birbirlerini gençlik zamanlarından beri tanıdıklarını söyleyen Sezer İnanoğlu ile Seyhan Eyiçalış, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Nikah sonrası açıklama yapan Eyiçalış, Seyhan Eyiçalış "2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana hep seninle evleneceğiz derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatırını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım''la birlikte Türk örf adetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer''i çok seviyorum. Bu nedenle de benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.