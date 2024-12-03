Gençlik Aşkıyla Evlenmişti... 'Sezercik' Rolüyle Hafızalara Kazınan Sezer İnanoğlu 4. Eşinden Olaylı Şekilde Boşandı
Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk oyuncusu "Sezercik" lakaplı Sezer İnanoğlu, eşiyle yollarını ayırdı. Çift, 29 Kasım'da Beykoz Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Karar aşamasında gerginlik yaşanırken, tarafların birbirlerine "Kısır sensin", "Hayır asıl sensin" şeklinde bağırdığı öğrenildi.
Kaynak: Sabah
Yeşilçam'da 'Sezercik' rolüyle tanınan Sezer İnanoğlu, 2022 yılında nikah 4. kez nikah masasına oturmuştu.
2022 yılında evlendiği mimar Seyhan Eyiçalış ile anlaşmazlık yaşayan İnanoğlu, boşanmak için mahkemeye başvurdu.
MAHKEMEDE "KISIRLIK" KAVGASI
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre çift, 29 Kasım'da Beykoz Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Karar aşamasında birbirleriyle sözlü tartışmaya giren çift, mahkeme salonunda kısırlık kavgasına tutuştu.
Çift, birbirlerine "Kısır sensin", "Hayır asıl sensin" diye bağırınca gergin anlar yaşandı. Araya giren mahkeme başkanı, tarafları sakinleştirip ikiliyi boşadı.
MUTLU BAŞLAYAN EVLİLİK OLAYLI SON BULDU
Birbirlerini gençlik zamanlarından beri tanıdıklarını söyleyen Sezer İnanoğlu ile Seyhan Eyiçalış, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Nikah sonrası açıklama yapan Eyiçalış, Seyhan Eyiçalış "2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana hep seninle evleneceğiz derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatırını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım''la birlikte Türk örf adetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer''i çok seviyorum. Bu nedenle de benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.