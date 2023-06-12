’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi: Nikah şahidi bakın kim oldu
’Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla ünlenen ve bir süredir Esra Erol'da ekibinde muhabirlik yapan Caner Toygar, evlendi.
Bir döneme damga vuran "Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla hafızalara kazınan, şimdilerde Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evleneceğini duyurdu.
Toygar dün gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nikâh masasına oturdu.
Çiftin nikâh şahitliğini ise uzun süredir birlikte çalıştığı Esra Erol ve eşi Ali Özbir yaptı.
Erol ve Özbir'in nikâh şahidi olduğu düğüne dair kareleri ise Caner Toygar sosyal medya hesabından yayımladı.