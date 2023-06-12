’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi: Nikah şahidi bakın kim oldu

’Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla ünlenen ve bir süredir Esra Erol'da ekibinde muhabirlik yapan Caner Toygar, evlendi.

’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi: Nikah şahidi bakın kim oldu - Resim: 1

Bir döneme damga vuran "Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla hafızalara kazınan, şimdilerde Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evleneceğini duyurdu.

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’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi: Nikah şahidi bakın kim oldu - Resim: 2

Toygar dün gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nikâh masasına oturdu.

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’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi: Nikah şahidi bakın kim oldu - Resim: 3

Çiftin nikâh şahitliğini ise uzun süredir birlikte çalıştığı Esra Erol ve eşi Ali Özbir yaptı.

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’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi: Nikah şahidi bakın kim oldu - Resim: 4

Erol ve Özbir'in nikâh şahidi olduğu düğüne dair kareleri ise Caner Toygar sosyal medya hesabından yayımladı.

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