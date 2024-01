Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi: Son halini sosyal medyada paylaştı

Pektaş paylaşımına ‘Yeryüzüne baktığında ikilik görüyorsan Gökyüzüne bakıp birliği hatırla, her şeyin sahibinin evinde olduğunu, her şeyin onun olduğunu, bir su damlasıyken başlayan yolculuğunu hatırla, acziyetinin farkına var, her şey senin sen olman için nasılda yardım ediyor Görmeye çalış ve şükretmeye, en önemlisi de sana onu hatırlatan dostlar bul, senden hiçbir menfaati olmayan dostlar …’ notunu ekledi.