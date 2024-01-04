Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi: Son halini sosyal medyada paylaştı
Arka Sokaklar’da tanışıp evlenen Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, 2011’de boşandıktan sonra maneviyata yöneldi.
Uğur Pektaş, 2005 yılında Survivor Türkiye yarışmasında birinci olmuş ve oyunculuğa adım atmıştı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde rol alan Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser karakterini canlandırmıştı.
Dizide partneri olan Gamze Özçelik ile aşk yaşayan Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Murathan adında bir oğlu olmuştu. Ancak 2011 yılında boşanan çift, daha sonra tekrar bir araya gelmiş ancak 2017’de ayrılmıştı.
Maneviyata yönelip ekranlara ara verdiler
Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, boşandıktan sonra maneviyata yönelerek kendi iç dünyalarına çekildiler. Uğur Pektaş, kariyerinin en parlak olduğu dönemde bir anda her şeyi elinin tersiyle iterek ekranlara ara verdi.
Hac organizasyonu yapan bir şirketi olan Pektaş, yoga, aikido ve tai chi sporları ile de ilgilendi. Gamze Özçelik de dini inancını güçlendirerek hayatını sürdürdü.
Sosyal medyada son halini paylaştı
Uğur Pektaş, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak takipçileriyle haberleşiyor. Son olarak oğlu Murathan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Pektaş, altına “Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten…” notunu düştü.
Pektaş’ın değişimi takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Pektaş’a “Adam her haliyle yakıp yıkıyor ortalığı”, “Abi hala harikasın” , “Millet yaş aldıkça yaşlanır sen gençleşiyorsun” gibi iltifatlar edildi.
Uğur Pektaş kimdir?
Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul’da doğdu. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü’nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var. 2005 yılında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu.
Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi. Uğur Pektaş’ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır.
Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.
Daha sonra tekrar birliktelik yaşamaya başlayan çift 2017’de ayrıldı. Maneviyata yönelen ikili kendi iç dünyalarına çekilme kararı aldıkları için ekrana ara verdi. Uğur Pektaş, takipçileriyle zaman zaman sosyal medya üzerinden haberleşiyor.
Pektaş paylaşımına ‘Yeryüzüne baktığında ikilik görüyorsan Gökyüzüne bakıp birliği hatırla, her şeyin sahibinin evinde olduğunu, her şeyin onun olduğunu, bir su damlasıyken başlayan yolculuğunu hatırla, acziyetinin farkına var, her şey senin sen olman için nasılda yardım ediyor Görmeye çalış ve şükretmeye, en önemlisi de sana onu hatırlatan dostlar bul, senden hiçbir menfaati olmayan dostlar …’ notunu ekledi.