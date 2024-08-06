Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak'

Filenin Sultanları, Paris 2024 çeyrek final mücadelesinde Çin'i 3 - 2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Heyecan dolu maçta gelen zaferin ardından ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik mesajı yağdırdı.

Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı
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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleyi nefes kesen 5 setin sonunda 3 - 2 kazanarak yarı finale çıktı.

Filenin Sultanları, final yolunda İtalya ile Sırbistan arasında bu akşam oynanacak maçının galibini bekliyor.

Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrikleri sundu.

İşte o mesajlardan bazıları...

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 2

Zafer Alagöz

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 3

Hande Yener

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 4

Emre Altuğ

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 5

Müge Boz

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 6

Zerrin Tekindor

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 7

Sertab Erener

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 8

Nurgül Yeşilçay

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 9

Yasemin Şefkatli

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 10

Seren Serengil

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 11

Mert Fırat

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 12

Burcu Biricik

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 13

Yıldız Çağrı Atiksoy

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 14

Pınar Deniz

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 15

Hadise

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 16

Çağla Şıkel

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 17

Pelin Akil

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 18

Aras Bulut İynemli

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 19

Hazal Kaya

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 20

Serel Yereli

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Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' - Resim: 21

Mine Tugay

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