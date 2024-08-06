Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak'
Filenin Sultanları, Paris 2024 çeyrek final mücadelesinde Çin'i 3 - 2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Heyecan dolu maçta gelen zaferin ardından ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik mesajı yağdırdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleyi nefes kesen 5 setin sonunda 3 - 2 kazanarak yarı finale çıktı.
Filenin Sultanları, final yolunda İtalya ile Sırbistan arasında bu akşam oynanacak maçının galibini bekliyor.
Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrikleri sundu.
İşte o mesajlardan bazıları...
Zafer Alagöz
Hande Yener
Emre Altuğ
Müge Boz
Zerrin Tekindor
Sertab Erener
Nurgül Yeşilçay
Yasemin Şefkatli
Seren Serengil
Mert Fırat
Burcu Biricik
Yıldız Çağrı Atiksoy
Pınar Deniz
Hadise
Çağla Şıkel
Pelin Akil
Aras Bulut İynemli
Hazal Kaya
Serel Yereli
Mine Tugay