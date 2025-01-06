Ferdi Tayfur’un Son İsteği Ortaya Çıktı, Hastanede En Yakın Dostuna Söylemiş

“ŞARKILARIMI ÖDEME YAPMADAN DİNLESİNLER”

Tayfur, o röportajında “Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı” ifadelerini kullandı.