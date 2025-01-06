Ferdi Tayfur’un Son İsteği Ortaya Çıktı, Hastanede En Yakın Dostuna Söylemiş
Cenazesine farklı illerden binlerce hayranının akın ettiği, arabesk müziğin güçlü isimlerinden Ferdi Tayfur’un son isteğini en yakın dostu Kenan Çınar açıkladı. Tayfur’u hastanede ziyaret eden Çınar, Tayfur’un “Kızımla barışmak istiyorum” dediğini açıkladı.
Kaynak: Snop Magazin
Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Antalya’da hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur’un farklı illerden İstanbul’a gelen binlerce hayranı usta sanatçıyı son yolcuğunda yalnız bırakmadı.
VASİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu, Tayfur’un şarkıları seslendirildi. Usta sanatçının ölümünün ardından yıllar önce bir röportajında açıkladığı vasiyeti ortaya çıktı.
“ŞARKILARIMI ÖDEME YAPMADAN DİNLESİNLER”
Tayfur, o röportajında “Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı” ifadelerini kullandı.
HASTANEDE GÖREN SON KİŞİ EN YAKIN DOSTU OLDU
Ferdi Tayfur’un yakın dostu gazeteci Kenan Çınar, usta sanatçının son isteğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre Tayfur’un babası gibi olduğunu belirten Kenan Çınar, hastanedeyken iyileştiğini söylediğini belirtti.
SON İSTEĞİ KIZIYLA BARIŞMAKMIŞ
Çınar, “Ferdi Tayfur'un vasiyeti var mıydı?” sorusuna, şu yanıtı verdi: Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi.