Fenomenlerin el konulan lüks araçları Arka Sokaklar’da!

İstanbul'da devriye aracı olarak da kullanılan araçlar bu kez Arka Sokaklar’a ilham kaynağı oldu. 18 yıldır aralıksız devam eden polisiye dizi Arka Sokaklar, fenomenlerin el konulan lüks araçlarını 662’nci bölümün çekimleri esnasında kullandı.