Fenomen Ecem Taşer 'Kocam olmadan tatile gittim' dedi, ortalık karıştı

"Bir şeyi çok merak ediyorum, insan sadece kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile gitti diye nasıl bu kadar hakaret nasıl bu kadar aşağılık olabilirsiniz ya! Twitterda gündem olmuş. Sorun ne? Sorun ne biliyor musun sorun sizin pis zihniyetinizde! Ne oluyor? Bir kadın tek başna tatile gidince ne oluyor sizin kafanızda? Nasıl bir ailede büyüdünüz?