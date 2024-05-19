Farah Zeynep Abdullah açlık detoksuna girdi: Sahip olduğu hastalıkları tek tek sıraladı
“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah detoks kampına gittiğini açıkladı. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Abdullah, 4 gündür yemek yemediğini söyledi.
Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, detoks kampına katıldı.
SAHİP OLDUĞU HASTALIKLARI TEK TEK SIRALADI
Sıvı detoksuna girdiğini açıklayan Abdullah sahip olduğu hastalıkları sıraladı. "Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım, beynimde lezyon var" diyen Abdullah, detoks kampında birkaç gün zorlandığını söylese de şimdilerde alıştığını da anlattı.
"4 GÜNDÜR BİR ŞEY YEMİYORUM"
Çektiği videoda Farah Zeynep Abdullah elindeki içeceği göstererek "4 gündür hiçbir şey çiğnemiyorum. Yemek yemiyorum. Sıvı ile besleniyorum" dedi.
SIVI DETOKSU NEDİR?
Sıvı detoks, lif içermeyen sıvı besinler yoluyla bedeninizin kendi kendini temizlemesini sağlamayı hedefleyen bir detoks diyetidir.
1-3 gün gibi çok kısa bir süre uygulanan bu beslenme diyeti dünyada juicing ya da juice cleanse gibi isimlerle tanınmaktadır.