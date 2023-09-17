Fake hesap kullanan ünlüler ortaya çıktı: Kendileri itiraf etti
10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı, sosyal medyada fake / sahte hesap kullanan ünlüleri köşesine taşıdı ve bu kişilerin, olayı nasıl itiraf ettiğini aktardı.
Magazin yorumcusu Müge Dağıstanlı, 10 Haber için kaleme aldığı yazıda sosyal medyada sahte / fake hesap kullanan ünlülere yer verdi.
"Sahte hesap üzerinden stalk yapan yıldızların sayısı hayli yüksek. Fake adresi en çok şarkıcılar ve influencer'lar açıyor. Çünkü her iki işte de rekabet büyük. Bunu ustalıkla yapan var" diyen Dağıstanlı, şöyle devam etti:
"Örneğin aileden ünlü bir fenomenin beş fake hesabı var. 'Niye' diye soran bir kankisine şöyle söylemiş: 'Engellediğim kişileri takip ediyorum. Etrafa sallıyorum. Aileme laf söyleyenlerin sayfalarına girip onlara had bildiriyorum.'
KAZALAR OLUYOR
Yakalanan isimler ise yakayı şöyle ele veriyor: Kendilerini överken yanlışlıkla gerçek hesaplarını kullanıyorlar. Örnek mi? Kendisine ‘can kadın’ diyen Gülben Ergen.