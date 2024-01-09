Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz ay Can isminde bir erkek çocuğu olan Ezgi Mola'nın, yakın dostu Enis Arıkan ile arasının açık olduğunu duydum.

Eşi Mustafa Aksakallı ile Çeşme ve İstanbul'da kurdukları markalar ile iş hayatında başarıdan başarıya koşan Ezgi Mola'nın yakın dostu Enis Arıkan ile küslüğü ise beni çok şaşırttı.