Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı
Yıllardır herkesin imrendiği bir dostluğa sahip olan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küstüğü ortaya çıkmıştı. İkilinin küsme nedeni merak edilirken, sosyal medyada konuyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Sanat dünyasının samimi iki yakın dostu Enis Arıkan ile Ezgi Mola'ya nazar değdi. Yediği içtiği ayrı gitmeyen sıkı dostlar Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın arasının açıldığı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.
Düğünden cinsiyet partisine, doğum gününden akşam yemeğine her anlarından beraber olan ikilinin ani küslüğü tabii ki merak konusu oldu. Sosyal medyada "Discorel" adlı kullanıcıdan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küslüğüne dair yeni bir iddia gündeme geldi.
Enis Arıkan'ın doğuma gitmediği, sonrasında da doğuma gitmemesi yetmiyormuş gibi eve ziyarete de gitmediği iddiası ortalığı fena karıştırdı.
Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın yanında olmayışı sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tarafından büyük ayıplanırken bir kısmı da "Saçmalamayın" yorumlarında bulundu.
Takvim'in köşe yazarı Ufuk Özcan, ikilinin arasının neden bozulduğunu köşesine taşımıştı.
İşte o yazıdan dikkat çeken detaylar...
İşletmeci Mustafa Aksakallı ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz ay Can isminde bir erkek çocuğu olan Ezgi Mola'nın, yakın dostu Enis Arıkan ile arasının açık olduğunu duydum.
Eşi Mustafa Aksakallı ile Çeşme ve İstanbul'da kurdukları markalar ile iş hayatında başarıdan başarıya koşan Ezgi Mola'nın yakın dostu Enis Arıkan ile küslüğü ise beni çok şaşırttı.
Ben hiç Enis Arıkan'ın, Ezgi Mola'ya doğum yaptığında gittiğini görmedim. Hatta "Dayı oldum" bile demedi.
"Yeğenim doğdu" diye yaygara koparır, "Altınımı aldım geldim" diye story atması gerekirdi.
BÜYÜK KRİZ!
Biliyorsunuz cinsiyet partisinde sürprizi bile Enis Arıkan yaptı. İki aydır neredeyse birbirlerine laf bile atmıyorlar.
Hatta Enis Arıkan'ın en yakın arkadaşlarından Aslı Kızmaz ile de kavgalı olduğu Ezgi Mola'nın aksine Aslı Kızmaz'ı sosyal medyadan bile engellediğini duydum.
Enis Arıkan'ı yeni oyunu olan "Balina"da bile bu iki isim tebrik etmedi. Yani anlayacağınız bu üçlü arasında büyük bir küslük söz konusu ama aralarındaki buzları inşallah eritirler. Ben Ezgi ile Enis'in dostluklarını imrenerek izliyordum.