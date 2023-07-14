Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Hamile olduğunu açıklayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Geçen aylarda nikâh masasına oturan oyuncu Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan oyuncu Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, geçen aylarda dünya evine girmişti.
Mola'nın nikâh şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin olmuştu.
Hamile olduğunu açıklayan Mola ile Aksakallı, Alaçatı'da düzenledikleri bir partiyle bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.